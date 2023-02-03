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04:09, 3 февраля 2023Бывший СССР

Украинский пленный заявил об употреблении наркотиков в ВСУ

Украинский пленный рассказал, как военврач ВСУ раздавал солдатам наркотики перед боем

Фото: Ann-Marie Utz / Globallookpress.com

Украинский военный медик перед боем раздавал военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их «боеспособными». Об этом рассказал украинский военнопленный Вячеслав Симбирский, пишет РИА Новости.

По словам украинского военного, врача, которого он видел впервые, звали Федорович. Пленный уточнил, что в марте 2022 года медик обратился к 15-20 военным. «Он достал герметичный пакетик и дал пацану одному. Говорит: "На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные"», — подчеркнул он.

По разговору Симбирский понял, что это был амфетамин. Пленный добавил, что в то время они с сослуживцами готовились к бою в селе Новопетряковка под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее пленные сообщили, что бойцы ВСУ периодически употребляли наркотики на боевых заданиях. Бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, что солдаты расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.

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Марина Совина
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