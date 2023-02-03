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14:40, 3 февраля 2023Россия

Пятилетний сын выпивавшей до утра в баре россиянки упал с третьего этажа

В Волгоградской области пятилетний мальчик упал с третьего этажа, пока мать была в баре

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик упал с третьего этажа, пока его мать выпивала в баре. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

Утром 2 февраля прохожие обнаружили под окнами пятиэтажки на улице Машиностроителей ребенка и обратились в правоохранительные органы. Как выяснили сотрудники ведомства, накануне вечером 41-летняя мать мальчика употребила алкоголь, уложила сына спать и отправилась с подругой в увеселительные заведения. Россиянка вернулась только утром, когда на месте происшествия уже работали полицейские.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сколько времени мальчик провел на земле после того, как выпал из окна, не уточняется.

В МВД добавили, что мать пострадавшего состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении нее возбудили уголовное по статье об оставлении в опасности. Женщина признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В августе 2022 года в Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении 23-летней женщины, которая связывала двухлетнюю дочь и оставляла ее лежать скованной на полу, пока уходила выпивать. Кроме того, женщина избивала ребенка по рукам, ногам и спине, а также давала подзатыльники в случае, если дочь начинала плакать.

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Константин Лысяков
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