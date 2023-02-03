В ДНР следователи изъяли с места обстрела фрагменты неизвестного боеприпаса

Следственный комитет изъял фрагменты неизвестного боеприпаса после обстрела Ясиноватой

В Донецкой народной республике (ДНР) с места обстрела города Ясиноватая сотрудники Следственного комитета России (СКР) изъяли фрагменты неизвестного боеприпаса. Об этом в пятницу, 3 февраля, со ссылкой на сотрудника ведомства сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудники СКР вместе с представителями администрации изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного типа и вида. Находки отправили на соответствующую экспертизу. В ходе обстрела пострадал фасад и остекление здания, среди гражданских пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города 2 февраля около 20:00.

Ранее 3 февраля сообщалось, что украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки, в результате прямого попадания снаряда был поврежден дом.