ВСУ обстреляли центральный рынок Горловки

Мэр Горловки Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли центральный рынок

Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки, в результате прямого попадания снаряда был поврежден дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

По его словам, в ночь с четверга на пятницу, с 2 на 3 февраля, украинские военные подвергли обстрелу населенный пункт. «В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2», — написал руководитель.

25 января Горловка оказалась полностью обесточена после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Без электричества остались 124 тысячи абонентов.

По информации на 1 января, с начала российской военной операции на Украине украинские военные обстреляли Горловку более восьми тысяч раз. С 24 февраля 2022 года погибло 97 человек, были ранены 350.