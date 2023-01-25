Горловка оказалась полностью обесточена после обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил, что город обесточен после обстрела со стороны ВСУ

Горловка оказалась полностью обесточена после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, Горловка была полностью обесточена в результате удара по энергосистеме города. В результате атаки без электричества остались 124 тысячи абонентов, уточнил он.

Ранее мэр сообщал, что после обстрела оказалась обесточена лишь центральная часть Горловки.

С начала российской военной операции на Украине украинские военные обстреляли Горловку более восьми тысяч раз, рассказал Приходько. С 24 февраля 2022 года погибло 97 человек, были ранены 350.