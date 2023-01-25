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16:08, 25 января 2023Россия

Горловка оказалась полностью обесточена после обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил, что город обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Горловка оказалась полностью обесточена после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, Горловка была полностью обесточена в результате удара по энергосистеме города. В результате атаки без электричества остались 124 тысячи абонентов, уточнил он.

Ранее мэр сообщал, что после обстрела оказалась обесточена лишь центральная часть Горловки.

С начала российской военной операции на Украине украинские военные обстреляли Горловку более восьми тысяч раз, рассказал Приходько. С 24 февраля 2022 года погибло 97 человек, были ранены 350.

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Алевтина Запольская
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