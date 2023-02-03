Умер рэпер Yung Trappa

В Санкт-Петербурге скончался 27-летний рэпер Yung Trappa

Умер российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев). Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

27-летний хип-хоп-артист скончался в Санкт-Петербурге. Его тело обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице. Предполагается, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. В настоящее время близкие музыканта занимаются сбором средств, чтобы выплатить долги Ширяева.

Yung Truppa прославился в середине 2010-х после выпуска альбома Jessie Pinkman 2 и участия в Versus Battle, где он сошелся с Федуком. В 2015 году его осудили за хранение и распространение наркотических средств. Музыкант провел в колонии 5,5 года и вышел на свободу в феврале 2021 года. В марте того же года он выпустил два совместных трека с рэпером Моргенштерном.

2 ноября 2021 года стало известно о задержании Ширяева по подозрению в совершении изнасилования в Ленобласти. Против Yung Trappa возбудили два уголовных дела. Он вышел на свободу в феврале этого года.