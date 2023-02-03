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18:53, 3 февраля 2023Мир

В Польше призвали конфисковать замороженные российские активы

Премьер Польши призвал конфисковать и потратить российские активы на энергоресурсы

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Interia призвал конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов.

«Деньги России и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу. Я могу даже предложить сегодня, что из этих средств мы купим — газ или уголь — и таким образом снизим цены для всех поляков», — заявил он. Моравецкий также подчеркнул, что если оппозиция и правительственный блоки поддержат предложение о внесении поправок в Конституцию, которые дадут возможность изъять российские деньги, то их направят на снижение цен на газ и электроэнергию.

Ранее Польша заморозила активы российских фирм и физических лиц на сумму около 33 миллионов долларов. Сейчас в стране ведутся дебаты над изменением Конституции, чтобы конфисковать эти активы.

27 января сообщалось, что юридическая служба Евросоюза уведомила об основаниях временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для нужд по восстановлению Украины.

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Варвара Кошечкина
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