Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии

«Работа.ру»: самые высокие зарплаты в РФ в феврале предлагали маркетологу и косметологу

Среди самых высокооплачиваемых вакансий в России в феврале оказались менеджер по продажам IT-оборудования в Москва с зарплатой в 400 тысяч рублей и врач-косметолог в Санкт-Петербурге с оплатой в размере 300 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые появились в распоряжении у «Ленты.ру».

В первую пятерку также вошли архитектор 1С в Москве, которому предлагают за работу 250 тысяч рублей в месяц, вахтенный механик на Камчатке (220 тысяч рублей) и стоматолог-ортопед в Иркутске (200 тысяч рублей). Среди перечисленных требований для кандидатов чаще всего фигурирует наличие аналогичного опыта работы и профильного образования.

Также 200 тысяч сможет получать директор по производству и сбыту на заводе в Бийске, немного меньше – порядка 150 тысяч рублей – будет зарабатывать повар-универсал из Липецка, специалист по 1С на производственном предприятии в Тюмени и менеджер по маркетингу в Санкт-Петербурге. При этом для работы в должности повара потребуются лишь минимальный опыт работы, ответственность, пунктуальность и высокая работоспособность.

До 150 000 рублей может получать ветеринарный врач в Омске. Вакансия предполагает сменный график работы и сдельную оплату труда. А для молодых специалистов без опыта или с небольшим опытом подойдет вакансия клиентского менеджера прямых продаж в Москве с доходом до 100 000 рублей.

2 февраля в Росструде рассказали, что самые высокие зарплаты в январе предлагали инженерам, капитанам кораблей, пилотам и программистам. Специалисты в указанных областях могут претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей.