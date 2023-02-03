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10:59, 3 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский поручил рассмотреть законопроект о депутатах запрещенной партии

Зеленский поручил Раде рассмотреть законопроект о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение по законопроекту о досрочном лишении мандатов депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я обратился к главе Верховной Рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения», — прокомментировал глава государства обращение, опубликованное на его сайте.

Как отмечается, автор петиции обратился к Зеленскому с просьбой поручить Раде рассмотреть законопроект о прекращении полномочий депутатов ОПЗЖ. Предложение набрало более 25 тысяч голосов, которые нужны для рассмотрения президентом Украины.

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Кристина Есикова
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