Медведчук назвал цель своего нового политического движения

Медведчук заявил, что его новое движение призвано показать неправоту взглядов Зеленского

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что намерен создать новое общественно-политическое движение, которое призвано показать неправоту антироссийских взглядов украинского президента Владимира Зеленского. Такую цель организации он назвал в интервью RT.

«Потому что когда он говорит, что за его спиной "монолит" — украинский народ, — и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так», — пояснил политик.

По его мнению, необходимо объединить людей, которые не согласны с действиями украинского лидера, и только после этого рассуждать о будущем республики. Медведчук уточнил, что представительство и планы нового движения зависят от миллионов людей, которые в настоящее время находятся в России, Европе и на Украине.

«Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот сегодня главная задача», — заключил он.

10 января Киев лишил главу ОПЗЖ украинского гражданства. В сентябре прошлого года оппозиционера передали России в рамках обмена пленными — в республике его обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он долгое время находился под арестом из-за попытки побега из-под домашнего ареста после начала специальной военной операции России.