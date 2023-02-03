Надписи «Слава России!» и Z появились на музейном танке Leopard в Австралии

West Australian: неизвестные нанесли на музейный танк Leopard надписи «Слава России!» и Z

На музейный танк Leopard в мемориальном парке Порт-Кеннеди, Западная Австралия, неизвестные нанесли надписи «Слава России!» и Z. Об этом сообщает газета West Australian.

Отмечается, что этот танк был списан с баланса Сил обороны Австралии в 2011 году. Местные власти назвали появление надписей «актом пророссийского вандализма» и пообещали наказать виновных.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые должны войти в новый пакет военной помощи США Киеву, не будут развернуты на Украине в ближайшее время. Поставки будут осуществлены только через девять месяцев.