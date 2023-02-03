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05:27, 3 февраля 2023Экономика

Цукерберг обогатился на 12 миллиардов долларов за день после массовых увольнений

Business Insider: Цукерберг обогатился на $12 млрд за день после массовых увольнений
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Julien Mattia/ Globallookpress.com

Глава американской корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг обогатился на 12 миллиардов долларов за день после массовых увольнений, об этом сообщает Business Insider.

Акции компании показали рост на 21 процент. Как отмечает издание, оптимизм инвесторов связан с обещанием миллиардера продолжить сокращать расходы.

В 2023 году прибыльность акций Meta выросла до более чем 50 процентов после значительного спада осенью. В настоящее время личное состояние Цукерберга составляет 57,2 миллиарда долларов, он находится на 21-й строчке индекса миллиардеров Bloomberg.

В ноябре глава компании сообщил, что уволит более 11 тысяч сотрудников, что эквивалентно примерно 13 процентам от общей численности персонала. По состоянию на конец сентября 2022 года число сотрудников корпорации составляло 87,3 тысячи человек. Массовые увольнения станут крупнейшим сокращением в истории корпорации и могут оказаться одним из самых больших в индустрии в целом.

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Марина Совина
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