Стали известны детали массового увольнения сотрудников Meta

Глава Meta Platforms Цукерберг заявил о сокращении около 13% сотрудников корпорации

Американская корпорация Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) уволит более 11 тысяч сотрудников, что эквивалентно примерно 13 процентам от общей численности персонала. Деталями плана компании поделился ее глава Марк Цукерберг. Об этом стало известно из пресс-релиза на сайте Meta. Компания также продлевает мораторий на прием нового персонала на работу до первого квартала следующего года.

Основатель Meta заявил, что берет на себя ответственность за принятое решение, и ему «особенно жаль тех, кого это коснулось». Он поблагодарил сотрудников за вклад в работу корпорации и перечислил ряд мер поддержки уволенных работников. Цукерберг признал, что компания не смогла справиться с резко выросшими расходами после начала пандемии COVID-19, которая поспособствовала быстрому переходу мира в онлайн. Корпорация значительно увеличила инвестиции в новые дистанционные форматы, однако доходы оказались намного ниже ожиданий.

Meta является материнской компанией социальных сетей WhatsApp, а также Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена). По состоянию на конец сентября 2022 года число сотрудников корпорации составляло 87,3 тысячи человек. Массовые увольнения станут крупнейшим сокращением в истории корпорации и могут оказаться одним из самых больших в индустрии в целом. К такому шагу компания прибегнет впервые за 18 лет.

В конце октября Meta представила отчет о своей деятельности за третий квартал — выручка компании снизилась на четыре процента, составив 27,7 миллиарда долларов. После публикации отчетности рыночная капитализация компании сократилась примерно на 67 миллиардов долларов после ее снижения более чем на половину.