В Германии сообщили о покупке аэропорта компанией бизнесмена из России

DPA: компания бизнесмена Харитонина купила обанкротившийся аэропорт в Германии

Обанкротившийся в 2021 году аэропорт Франкфурт-Хан в Германии продадут компании NR Holding, который владеет гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, за 20 миллионов евро. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, компания принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину. В материале утверждается, что нотариальный договор уже подписан, а деньги находятся на эскроу-счете.

В NR Holding агентству DPA подтвердили заключение договора, но уточнили, что дальнейшая ситуация зависит от различных условий, не предоставив другие комментарии. Агентство отмечает, что сделку может проверить министерство экономики.

DPA уточняет, что Харитонин не входит ни в один санкционный список Евросоюза. По его данным, бизнесмен владеет трассой Нюрбургринг с 2014 года.

Харитонин в том числе имеет доли в нескольких российских фармацевтических производителях: «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад». Как писал Forbes, в 2021 году Харитонин стал крупнейшим производителем российской вакцины от коронавируса «Спутник V».