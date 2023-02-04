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15:49, 4 февраля 2023Забота о себе

Эксперт по уборке предостерегла об опасности заправления постели после сна

Блогерша предупредила, что в заправленной сразу после сна постели размножаются клещи

Фото: unsplash

В заправленной сразу после пробуждения постели размножаются пылевые клещи, предупредила британская блогерша Миссис Ди, специализирующаяся на уборке. На ее пост об опасности заправления постели после сна обратило внимание издание The Sun.

По словам Миссис Ди, влажный воздух в непроветренном белье создает благоприятные условия для размножения клещей и клопов. Она порекомендовала проветривать постель каждое утро не менее часа. «Выбрались из кровати, бросили на нее одеяло и дайте ей подышать. Ночью мы не только потеем, но и сбрасываем частицы кожи, а это магнит для клопов и клещей», — предостерегла эксперт.

Блогерша указала на то, что некоторые проветривают постель только летом. «И думают, что зимой не нужно, потому что холодно. Но это не так. Включенное центральное отопление делает жилье человека привлекательным для пылевых клещей и клoпов так же, как и в летние месяцы. Первым делом утром заправляя постель и оставляя в ней влажный воздух, вы помогаете им размножаться», — заключила она.

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Александра Лисица
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