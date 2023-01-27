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19:08, 27 января 2023Забота о себе

Тиктокер-биолог сделал неприятное открытие о чистоте раковины

Микробиолог Тим Колл: даже в чистой раковине живут до 45 тысяч бактерий

Даже в чистой раковине могут жить до 45 тысяч бактерий, рассказал микробиолог Тим Колл на своей странице в социальной сети TikTok. На ролик тиктокера-биолога, который сделал неприятное открытие о чистоте раковины, обратило внимание издание Mirror.

Тим Колл на камеру вымыл свою раковину начисто горячей водой, жесткими губками и бактерицидными средствами. До и после уборки он собрал с ее поверхности образцы, чтобы проверить, сколько бактерий осталось на чистой раковине. Образцы он высадил в чашку Петри, чтобы посмотреть, какие бактериальные культуры разовьются из них.

В итоге на чистой раковине Колл обнаружил 45 тысяч оригинальных образцов бактерий. Ролик ученого, продемонстрировавшего результат опыта под микроскопом, собрал 33,4 миллиона просмотров.

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Александра Лисица
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