Тиктокер-биолог сделал неприятное открытие о чистоте раковины

Микробиолог Тим Колл: даже в чистой раковине живут до 45 тысяч бактерий

Даже в чистой раковине могут жить до 45 тысяч бактерий, рассказал микробиолог Тим Колл на своей странице в социальной сети TikTok. На ролик тиктокера-биолога, который сделал неприятное открытие о чистоте раковины, обратило внимание издание Mirror.

Тим Колл на камеру вымыл свою раковину начисто горячей водой, жесткими губками и бактерицидными средствами. До и после уборки он собрал с ее поверхности образцы, чтобы проверить, сколько бактерий осталось на чистой раковине. Образцы он высадил в чашку Петри, чтобы посмотреть, какие бактериальные культуры разовьются из них.

В итоге на чистой раковине Колл обнаружил 45 тысяч оригинальных образцов бактерий. Ролик ученого, продемонстрировавшего результат опыта под микроскопом, собрал 33,4 миллиона просмотров.

Ранее врач-терапевт Светлана Куприна назвала оптимальную частоту наведения порядка в доме для защиты здоровья. По ее словам, регулярная тщательная уборка поможет снизить вероятность распространения в квартире плесени, патогенных бактерий и вредных насекомых.