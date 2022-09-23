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Терапевт назвала оптимальную для защиты от плесени частоту уборки в доме

Врач Куприна посоветовала тщательно убирать квартиру раз в неделю для защиты от плесени

Фото: Shutterstock

Регулярная тщательная уборка поможет снизить вероятность распространения в квартире плесени, патогенных бактерий и вредных насекомых, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна. В беседе с «Известиями» она назвала оптимальную частоту наведения порядка в доме для защиты здоровья.

Врач отметила, что к числу наиболее загрязненных предметов в квартире относятся раковина на кухне, губка для мытья посуды, разделочные доски, гаджеты, вентиляционные решетки и кондиционер, клавиатура компьютера. Также особое внимание при уборке необходимо уделять ванной комнате.

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Для защиты жилища от плесени и микробов Куприна посоветовала раз в неделю протереть везде пыль, вымыть полы, пропылесосить, почистить ванную и туалетную комнаты, а также сменить постельное белье и полотенца. Генеральную уборку стоит проводить минимум дважды в год, а ежедневно — поддерживать чистоту: выносить мусор, убирать вещи на свои места и мыть посуду.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о риске подхватить опасную инфекцию в домашнем туалете. Если некачественно делать уборку, в туалетной комнате останутся бактерии кишечной палочки или стафилококка, предупредила она.

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Наталья Обрядина
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