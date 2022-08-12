Врач рассказала о риске подхватить опасную инфекцию в домашнем туалете

Врач-терапевт Лапа заявила, что в домашнем туалете можно заразиться кишечной палочкой

В домашнем туалете можно заразиться кишечной палочкой, уверена врач-терапевт Людмила Лапа. О том, как правильно делать уборку, чтобы исключить риски подхватить опасную инфекцию, она рассказала в интервью «Москве 24».

Врач предупредила, что, если некачественно делать уборку, в туалетной комнате останутся бактерии кишечной палочки или стафилококка. «Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья», — рассказала она и призвала обрабатывать туалетную комнату антисептиками, а в идеале — время от времени кварцевать помещение.

Лапа объяснила, что больше всего бактерий живет под ободком унитаза, поэтому порекомендовала чаще дезинфицировать эту область. Также, по ее словам, крайне важно, чтобы при смыве вода из унитаза не брызгала на другие предметы и людей, так как это повышает риск заражения в несколько раз.

В заключение врач призвала не забывать мыть руки после посещения туалета, чтобы исключить возможность заражения.

Ранее терапевт Вера Сухова рассказала о передающихся через посуду опасных заболеваниях. К примеру, таким образом можно заразиться гепатитом А и столбняком, уверена она.

