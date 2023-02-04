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08:09, 4 февраля 2023Мир

В Китае заявили о готовности работать с Россией для развития отношений

Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй: Китай готов работать с Россией для прогресса в отношениях

Фото: Florence Lo / Reuters

Пекин готов сотрудничать с Москвой для развития двусторонних отношений в новом году. Такое заявление министерство иностранных дел Китая сделало по итогам визита в Россию замглавы ведомства Ма Чжаосюя, передает РИА Новости.

В МИД подчеркнули прогресс во взаимодействии между странами, в частности, углубление политического взаимодоверия. «Уверенно развивается сотрудничество в различных областях, а международное сотрудничество становится более тесным», — сказано в заявлении министерства. В ведомстве также сообщили, что совместная работа Пекина и Москвы нацелена на достижение нового прогресса в двусторонних отношениях.

Ранее стало известно о предстоящем в феврале визите главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Предположительно, в ходе визита может состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Варвара Кузьмина
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