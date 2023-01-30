Главный дипломат Китая посетит Москву

«Ведомости»: главный дипломат Китая Ван И посетит Москву в 20-х числах февраля

Cамый высокопоставленный дипломат Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Москву в 20-х числах февраля. Об этом в понедельник, 30 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

По словам одного из собеседников издания, в ходе визита Ван может быть принят президентом Владимиром Путиным. Другой источник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ.

Повестка встречи не разглашается, однако издание предполагает, что главный дипломат Китая обсудит вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Ранее Си Цзиньпин заверил, что он готов вместе с Владимиром Путиным вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».

До этого Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в мире. Примечательно, подчеркнул он, что они улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.

