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03:27, 4 февраля 2023Интернет и СМИ

Норвежская журналистка осудила выставку о детях Донбасса в Москве

Журналистка Хольм назвала выставку о детях Донбасса в Москве попыткой оправдать агрессию

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Корреспондентка NRK Гру Хольм осудила выставку о детях Донбасса на Старом Арбате в Москве, назвав ее попыткой оправдать агрессию.

Журналистка, посетившая Москву впервые с 1990-х годов, отметила, что конфликт на Украине практически никак не сказался на жизни россиян, поддерживающих спецоперацию. Она пояснила, что в столице очень мало напоминаний о происходящем, за исключением буквы Z у входа в Парк Горького и выставки о детях Донбасса на Старом Арбате. Последнее, по мнению Хольм, было сделано с целью оправдать агрессию.

Она также прокомментировала уход многих зарубежных компаний с российского рынка, в частности, она упомянула бренды IKEA и Zara. По словам корреспондентки, в сложившейся ситуации помогает успешный «параллельный импорт», идущий преимущественно через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.

Помимо этого, добавила Хольм, в России достаточно развита интернет-торговля. Так, жители столицы могут заказать все, что угодно, а доставка зачастую оказывается бесплатной, отметила она. «Так что, если есть желание, запросто можно жить так, словно все по-старому», — заключила журналистка.

Ранее обозреватель итальянской газеты Corriere della Sera Федерико Рампини заявил, что российская экономика не переживает предсказанный спад вопреки прогнозам Запада. Однако, указал он, потенциальный ущерб необходимо оценивать в долгосрочной перспективе.

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Варвара Кузьмина
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