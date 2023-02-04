Украина расторгла соглашение с Россией о совместном исследовании космоса

Украина расторгла межправительственное соглашение с РФ о совместном исследовании космоса

Украина расторгла межправительственное соглашение с Россией о совместном исследовании космоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.

«Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», — сообщил он.

В сентябре 2020 года Россия и Украина лишились соглашения о торговых представительствах. Документ, подписанный еще в 1992 году, прекратил свое действие 27 сентября 2020 года. Согласно ему, Россия и Украина договорились взаимно учредить торговые представительства для содействия развитию взаимных торгово-экономических связей.

Киев расторг соответствующее соглашение с Москвой в августе 2020 года, писала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.