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17:59, 4 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве отреагировали на заявление Медведева о последствиях ударов по Крыму

Советник офиса Зеленского назвал заявление Медведева о Крыме попыткой напугать Украину

Фото: Unsplash

Киев может пытаться взять Крым, применяя любые инструменты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом политик отреагировал на заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, назвавшего последствия возможных ударов по Крыму со стороны Украины. По мнению Подоляка, подобные выступления являются попыткой запугать украинские власти.

Ранее Медведев пригрозил в случае ударов Украины по Крыму. «Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — сказал он в ответ на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон.

Зампред главы Совбеза также заявлял о готовности применять все виды оружия в случае ударов по России. Он напомнил, что Москва будет действовать в соответствии с характером поступающих угроз.

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Варвара Кошечкина
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