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13:52, 4 февраля 2023Мир

МИД Франции заявил об отсутствии обсуждения вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь МИД Франции: вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Фото: Yves Herman / Reuters

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI.

«Я не буду напоминать историю, политику открытых дверей Североатлантического альянса и принципы Хельсинкских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, о свободе каждого государства иметь возможность выбирать своих союзников», — добавила представитель дипведомства, указывая на отсутствие обсуждения вопроса вступления.

Кроме того, она назвала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза очень серьезной политической поддержкой страны и отражением выбора украинцев — «перейти к образу жизни, к системе правового государства, к демократии, которую в их глазах представляет собой Европейский союз».

В январе Лежандр говорила, что Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, добавив, что поставка вооружений для самообороны Украины не является соучастием в военных действиях.

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Антон Похиляк
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