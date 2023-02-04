МИД Франции заявил об отсутствии обсуждения вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь МИД Франции: вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI.

«Я не буду напоминать историю, политику открытых дверей Североатлантического альянса и принципы Хельсинкских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, о свободе каждого государства иметь возможность выбирать своих союзников», — добавила представитель дипведомства, указывая на отсутствие обсуждения вопроса вступления.

Кроме того, она назвала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза очень серьезной политической поддержкой страны и отражением выбора украинцев — «перейти к образу жизни, к системе правового государства, к демократии, которую в их глазах представляет собой Европейский союз».

В январе Лежандр говорила, что Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, добавив, что поставка вооружений для самообороны Украины не является соучастием в военных действиях.