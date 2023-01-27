Франция отказалась признать свое участие в войне с Россией

МИД Франции отказался признать участие Парижа в войне с Россией

Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр. Ее цитирует Le Point.

«Мы не воюем с Россией, и никто из наших партнеров не находится в состоянии войны», — сказала она, добавив, что поставка вооружений для самообороны Украины не является соучастием в военных действиях.

Ранее Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах в Париже сообщало, что Франция располагает слишком малым числом танков Leclerc для передачи Украине.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.