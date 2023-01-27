Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 27 января 2023Мир

Франция отказалась признать свое участие в войне с Россией

МИД Франции отказался признать участие Парижа в войне с Россией

Фото: Charles Platiau / Reuters

Париж не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр. Ее цитирует Le Point.

«Мы не воюем с Россией, и никто из наших партнеров не находится в состоянии войны», — сказала она, добавив, что поставка вооружений для самообороны Украины не является соучастием в военных действиях.

Ранее Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах в Париже сообщало, что Франция располагает слишком малым числом танков Leclerc для передачи Украине.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Российский офицер объяснил неудачу ВСУ в попытке форсировать Днепр
Поджегшего релейный шкаф на железнодорожных путях россиянина арестовали
Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру
Россияне устремились в одну из самых богатых стран Азии
В Европе решили создать параллельный рынок газа
Женщина четыре раза помешала возлюбленному сделать предложение руки и сердца
Министр обороны ФРГ потребовал компенсировать переданные Украине танки
Германия исключила поставку истребителей Украине
Найдена альтернатива тестированию лекарств и косметики на животных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.