Во Франции рассказали о сложности поставки танков Украине

Le Monde: Франция располагает слишком малым числом танков Leclerc для передачи Украине

Франция располагает слишком малым числом танков Leclerc для передачи Украине. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах республики.

По данным издания, Париж может направить Киеву всего 10-20 боевых машин, что значительно уступает числу немецких танков Leopard, одобренных к передаче из других стран Германией. Также отмечается сложность в обслуживании французской техники. Leclerc требует значительной материально-технической поддержки при развертывании, речь идет об обеспечении его горючим и боеприпасами.

В правительстве Франции ставят под вопрос целесообразность передачи столько малого количества единиц техники, ради которых необходимо отдельно обучать украинских военных. «По этой же причине украинцы в своих запросах отдают предпочтение Leopard. Чем больше танков одного типа будет на Украине, тем легче будет их обслуживать», — пояснил Le Monde источник в правительстве Франции.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.