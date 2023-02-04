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15:09, 4 февраля 2023Россия

В Минобороны оценили положение на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: на краснолиманском направлении за сутки уничтожили более 100 бойцов ВСУ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За последние сутки российские военные уничтожили на краснолиманском направлении более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть бронированных машин, боевую машину реактивной систему залпового огня БМ-21 «Град» и гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оценивая положение на данном направлении, в оборонном ведомстве указали, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (Луганская народная республика), а также Серебрянки и Григоровки (Донецкая народная республика) военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось о результатах наступления «Западной» группировки.

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Варвара Кошечкина
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