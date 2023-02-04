Португалия отказалась поставить танки Украине

Nascer do SOL: премьер Португалии Кошта отказался отправить Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отказался поставить Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает Nascer do SOL со ссылкой на источники в обороне.

По данным Nascer do SOL, танки в распоряжении Португалии доступны только для обучения украинских военных, но не для передачи Киеву. Отмечается, что этим решением премьер страны противоречит первым заявлениям главы МИД Жуана Кравиньо и главы Минобороны Хелены Каррейрас, которые хотели отправить технику Украине.

При этом в военных кругах Португалии не знают, с чем связано решение главы правительства. Источники Nascer do SOL допустили, что причины могут варьироваться от желания избежать враждебности Москвы до чисто бюджетных соображений, учитывая расходы, связанные с операцией.

Ранее власти Украины пожаловались на медленные поставки западных танков. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за медленных поставок военной помощи украинская сторона несет потери в живой силе.