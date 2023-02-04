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08:17, 4 февраля 2023Мир

Четыре человека пострадали в результате нападения в Нью-Йорке

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в Нью-Йорке

Фото: Lloyd Mitchell / Reuters

В результате нападения в Нью-Йорке четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает сервис экстренных оповещений Citizen.

Сообщение об инциденте поступило вечером в пятницу, 3 февраля. Нападение произошло на западе Манхэттена. К месту происшествия направилась команда медиков. Отмечается, что полиция задержала возможного подозреваемого. Его пол, имя и возраст не уточняются. Данных о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее в США 19-летний юноша атаковал полицейских, держа в руках мачете. Нападение произошло недалеко от площади Таймс-сквер. Утверждается, что неизвестный без причины подошел к одному из полицейских и попытался нанести ему удар мачете по голове. Представитель полиции указала, что один из полицейских выстрелил и ранил нападавшего в плечо, злоумышленника задержали. Пострадавших при нападении полицейских доставили в больницу.

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Марина Совина
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