Четыре человека пострадали в результате нападения в Нью-Йорке

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в Нью-Йорке

В результате нападения в Нью-Йорке четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает сервис экстренных оповещений Citizen.

Сообщение об инциденте поступило вечером в пятницу, 3 февраля. Нападение произошло на западе Манхэттена. К месту происшествия направилась команда медиков. Отмечается, что полиция задержала возможного подозреваемого. Его пол, имя и возраст не уточняются. Данных о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее в США 19-летний юноша атаковал полицейских, держа в руках мачете. Нападение произошло недалеко от площади Таймс-сквер. Утверждается, что неизвестный без причины подошел к одному из полицейских и попытался нанести ему удар мачете по голове. Представитель полиции указала, что один из полицейских выстрелил и ранил нападавшего в плечо, злоумышленника задержали. Пострадавших при нападении полицейских доставили в больницу.