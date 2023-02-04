Джонсон рассказал о противниках поставок Киеву до спецоперации

Джонсон заявил, что в правительстве Британии были противники поставок Украине еще до СВО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в правительстве страны были противники поставок противотанковых ракетных комплексов NLAW Украине еще до начала спецоперации, в интервью телеканалу TalkTV.

Джонсон признал, что не все поддерживали решение по NLAW. По словам бывшего премьера, в правительстве было «много людей, которые беспокоились об эскалации». «Всегда будут осторожные голоса», — добавил он. В то же время он заявил, что в целом правительство «было едино» в этом вопросе.

Ранее Борис Джонсон призвал западных лидеров направить истребители в Украину. Германия и США при этом настаивают на том, что пока не будут передавать Украине боевые самолеты. Как объяснили чиновники, для таких решений нужно тщательно взвешивать факты о событиях на земле.