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14:02, 1 февраля 2023Мир

Борис Джонсон потребовал отправить Украине истребители

Sky News: экс-премьер Британии Джонсон потребовал от Запада поставить Украине истребители

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных лидеров направить истребители в Украину. Его цитирует Sky News.

«Каждый раз, когда мы говорили, что будет ошибкой передавать то или иное оружие [Киеву], мы в конечном итоге делали это, и это оказывается правильным для Украины», — подчеркнул политик.

Сейчас Джонсон находится в США с визитом, и его слова звучат на фоне сообщений о том, что Великобритания и США исключили отправку Украине таких истребителей, как «Тайфун», F-35 или F-16.

Германия и США при этом настаивают на том, что пока не будут передавать Украине боевые самолеты. Местные чиновники объясняют, что для таких решений нужно тщательно взвешивать факты о событиях на земле.

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Виктория Кондратьева
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