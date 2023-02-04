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09:44, 4 февраля 2023Мир

Военный эксперт заявил о планах Польши направить на Украину до 40 тысяч бойцов

Военный эксперт Леонков: Польша планирует направить на Украину бойцов под чужим флагом

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша планирует направить на Украину от 10 до 40 тысяч бойцов под видом частной военной компании (ЧВК) как гуманитарщиков или как простых наемников, чтобы вести боевые действия под чужим флагом. Об этом заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с изданием «Украина.ру».

По его словам, страна организует скрытую интервенцию.

«Польша хотела бы под своими флагами пройти все контрольно-пропускные пункты. Но им этого не дают, потому что НАТО станет участником войны с Россией со всеми вытекающими последствиями», — пояснил эксперт.

Леонков добавил, что в Польше принимают закон для легализации таких военных, чтобы он позволил выплачивать деньги раненым и компенсации семьям погибших. Он отметил что иначе «поляки поднимут собственное правительство на вилы».

Ранее Леонков заявил, что для прекращения специальной военной операции необходимо отодвинуть линию фронта к границам НАТО. Он объяснил, что если с территории НАТО будет вестись обстрел, это будет означать начало Третьей мировой войны.

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Сергей Истомин
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