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06:08, 4 февраля 2023Россия

Военный эксперт заявил о необходимости отодвинуть линию фронта к границам НАТО

Военный эксперт Леонков заявил, что для окончания СВО надо отодвинуть линию фронта к НАТО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил о необходимости отодвинуть линию фронта к границам НАТО для того, чтобы закончить спецоперацию. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

Как напомнил Леонков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали и будут продолжать обстреливать, в частности, Энергодар. «Но тут вопрос, насколько долго. Он решается движением наших войск дальше на запад», — отметил он, добавив, что линию фронта необходимо отодвинуть на 150 километров от тех объектов, которые подвергаются таким атакам. «Если понадобится, то и еще на 150 километров и так далее, пока уже неоткуда будет стрелять. Пока это не будут страны НАТО, и если с территории которых что-то прилетит, то это уже будет начало Третьей мировой войны», — заявил он.

Ранее обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что в случае, если НАТО удастся настроить Турцию против Москвы, возрастает риск прямого военного столкновения альянса с Россией. По его словам, до сих пор НАТО оставалась в стороне военного конфликта благодаря решительному вето Германии и Турции.

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Марина Совина
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