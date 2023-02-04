В Госдуме захотели признать антипрививочников экстремистами

Депутат Госдумы Соломатина: антипрививочников могут начать признавать экстремистами

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что людей, выступающих за отказ от вакцинации, могут начать признавать экстремистами. Об этом она сообщила Ura.ru.

Депутат отметила, что на сегодняшний день большое количество людей поддерживают подобные взгляды на вакцинацию и продвигают свою позицию в массы с помощью социальных сетей. Она пояснила, что деятельность антипрививочников может негативно отразиться на здоровье населения, и в таком случае будет рассматриваться возможность признания их экстремистами.

Соломатина допустила, что продвижение идеи отказа от вакцинации может быть нацелено на сокращение населения России. «Это люди, которые отрабатывают свои деньги, чей-то заказ. Есть же те, кто заинтересован в вымирании населения», — заявила она. По словам депутата, существуют определенные структуры, призывающие отказаться от вакцинации. Она указала, что такая деятельность является «тоже войной, но на другом фронте».

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в России циркулируют десятки различных штаммов коронавируса. Отмечается, что все они сильно отличаются от исходного штамма «омикрон», вызывая схожее заболевание коронавирусной инфекцией.