В США назвали проблему поставок вооружения Украине

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12:41, 4 февраля 2023Бывший СССР

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NYT: долгие сроки поставок западного вооружения на Украину стали проблемой для Киева

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Долгие сроки поставок западного вооружения на Украину стали проблемой для Киева. Об этом пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times (NYT).

Как сообщается, новый пакет помощи для республики, включающий в себя дальнобойное оружие, которое ранее не применялось Украиной, нужен, чтобы «оттеснить российские войска и поразить логистические цели далеко за линией фронта». «Но есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины», — пишет автор.

Кроме того, это также касается танков, боевых машин и ракет противовоздушной обороны (ПВО), обещанных Западом после многократных просьб президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что большая часть современного вооружения требует тщательной подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они никогда не использовали такую технику. Этот процесс обычно занимает месяцы, а иногда и год, добавили в NYT.

Ранее Зеленский прокомментировал сроки поставок американских танков Abrams двумя словами. «Слишком поздно», — заявил глава государства. По его словам, Украине нужно получить новое вооружение как можно раньше.

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Кристина Есикова
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