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17:41, 27 января 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал сроки поставок танков Abrams двумя словами

Владимир Зеленский прокомментировал сроки поставок танков Abrams фразой «слишком поздно»

Фото: U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Dengrier M. Baez / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сроки поставок американских танков Abrams двумя словами. Его цитирует РИА Новости.

«Слишком поздно», — сказал он. Президент Украины снова заявил, что Киеву нужно получить новое вооружение как можно раньше. По словам Зеленского, до сих пор неизвестны сроки поставок европейских танков, которые должны передать украинской стороне до боевых машин США.

Также он выразил уверенность в отправке вооружения на Украину, так как решение об этом было принято. Политик подчеркнул, что Киеву необходимо большое количество танков: «Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя».

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал возможные сроки отправки танков Abrams на Украину. «Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время», — сказал он и добавил, что американской технике понадобится больше времени. Пройдет много месяцев, прежде чем боевые машины поставят республике, отметил Кирби.

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Кристина Есикова
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