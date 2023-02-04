Пушилин сообщил о подступлении российских сил к Угледару

Врио главы ДНР Пушилин заявил о подступлении российских сил к Угледару

Российские силы подступают к Угледару в Донецкой народной республике (ДНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в этот район подкрепления. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, дачи вокруг Угледара с южной, юго-западной и западной стороны сейчас находятся под контролем российской армии, подразделения продолжают развивать продвижение к городу.

«Все достаточно сложно, потому что противник перекинул бригаду морской пехоты, она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту. Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», — заявил Пушилин.

Ранее советник Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Угледар с востока и юго-востока. Он добавил, что для ВСУ затруднен подвоз военнослужащих и боеприпасов.