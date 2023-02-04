В Британии сообщили о намерении Джонсона и Трасс вернуться в большую политику

The Times: бывшие премьеры Джонсон и Трасс намерены вернуться в большую политику

Борис Джонсон и Лиз Трасс, бывшие премьер-министры Великобритании, намерены вернуться в большую политику. Трасс собирается оппонировать действующему главе кабмина Риши Сунаку по вопросам экономики королевства, а Джонсон хочет призвать власти активнее помогать Украине. Об этом пишет The Times.

Газета указала, что Джонсон во время поездки в США на этой неделе призвал правительство Сунака решительнее помогать Киеву и не медлить с передачей истребителей, дальнобойных ракет и других вооружений. По данным The Times, таким образом он стремится вернуться на руководящие роли в Британии.

В то же время Лиз Трасс намерена вступить в заочный спор с Сунаком публикацией статьи о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в стране. По словам собеседника газеты, она стремится возглавить Консервативную партию в случае ее поражения на всеобщих выборах 2024 года и последующей отставки Сунака.

Издание указало на недовольство Сунаком со стороны некоторых членов правительства. Одна из причин — намерение пойти на уступки ЕС в вопросе особого таможенного режима в Северной Ирландии. Другая — стремление Сунака лично утверждать все важные правительственные решения. «Как бы напряженно он ни работал, правительство не может функционировать в таком режиме. Он не может быть и министром по делам иммиграции, и министром здравоохранения, и канцлером казначейства, а помимо этого еще и премьером», — заявил The Times один из членов кабмина.

В октябре 2022 года Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.