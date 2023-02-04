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23:22, 4 февраля 2023Экономика

Аналитики допустили резкие колебания курса рубля

«Ведомости»: аналитики допустили резкие колебания курса рубля в феврале

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Аналитики допустили резкие колебания курса рубля в феврале 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Аналитики «Альфа-банка», «Совкомбанка» и «Газпромбанк Private Banking» заявили, что валюта будет находиться в достаточно широком диапазоне — от 65 до 76 рублей за доллар. По словам экспертов, это связано с трехкратным увеличением продаж Министерством финансов валюты в рамках бюджетного правила.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк отметил, что решение возобновить валютные интервенции с начала 2023 года было для рынка неожиданным. «Эффект от недополучения экономикой привычных "нефтедолларов" мог бы в феврале ослабить курс на несколько рублей и к доллару, и к евро», — подчеркнул он.

По мнению аналитиков «Ренессанс капитала», увеличение объема валютных интервенций ведомством может способствовать укреплению курса рубля к доллару на 3-4 процента.

Ранее Министерство финансов России сообщило об увеличении продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти втрое, до 8,9 миллиарда рублей в день. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте «китайский юань — рубль».

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Марина Совина
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