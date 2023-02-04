Умер известный охотник за нацистами

В США умер охотник за нацистами Аллан Райан, выславший в СССР «Черного Федора»

В США в возрасте 77 лет умер охотник за нацистами Аллан А. Райан. Об этом пишет The Washington Post.

Райан был директором подразделения Министерства юстиции, в задачи которого входило выслеживание и депортация любого, кто помогал нацистам после Второй мировой войны.

Среди заслуг Райана — выигранное дело против охранника польского лагеря смерти Треблинка Федора Федоренко. В 1986 году уроженец Джанкоя Федоренко, известный также как Черный Федор, был экстрадирован из США в СССР и за свои преступления предстал перед судом на открытом процессе, состоявшемся в Симферополе. Через девять дней его приговорили к расстрелу. Он был казнен через год в возрасте 79 лет.

Также охотник за нацистами обнаружил коменданта украинского города Рава-Русская в Львовской области Владимира Осидача. Тот в 1942-1944 годах арестовывал евреев и содействовал уничтожению еврейского населения, а впоследствии бежал в США и устроился работать на скотобойню. Однако депортировать его не успели — Осидач через два месяца умер в тюрьме.

Всего Райан выиграл в суде более 25 дел. Он умер в своем доме в Норвелле, штат Массачусетс, от сердечного приступа. Его дочь Элизабет Райан рассказала газете, что ее отец привил детям «очень острое чувство справедливости и несправедливости».