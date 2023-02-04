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19:22, 4 февраля 2023Россия

Пригожин описал стратегию ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин сравнил стратегию ЧВК «Вагнер» со сложной шахматной партией

Фото: Dennis Rochel / Unsplash

Стратегия частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Об этом заявил основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать предположение немецкой газеты Bild, что российская армия может использовать стратегию ЧВК. Журналист также попросил бизнесмена объяснить, в чем заключается стратегия. «Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК "Вагнер". Внутри ЧВК "Вагнер" есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я», — сказал Пригожин и предложил описать стратегию в двух словах, сравнив ее со сложной шахматной партией.

«Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: "Ухи, ухи, ухи!"», — добавил он.

Ранее командир подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском (украинское название — Бахмут). По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя от села Благодатного, находящего под контролем российских военных, периодически ведут обстрелы из танков.

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Варвара Кошечкина
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