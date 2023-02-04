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22:24, 4 февраля 2023Мир

В Германии засомневались в поставках Украине танков Leopard 2

Spiegel: в ФРГ засомневались в поставках танков Украине из-за нерешительности партнеров

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В Германии засомневались в поставках Украине танков Leopard 2 для формирования двух батальонов. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что сомнения возникли в ведомстве федерального канцлера и Министерстве обороны ФРГ из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. На этом фоне немецкие власти начали «дипломатическое наступление» для реализации этих планов, пишет автор материала.

По данным издания, в ходе видеоконференции с участием нового главы Минобороны Бориса Писториуса ни одна страна Европейского союза (ЕС) не захотела взять на себя конкретные обязательства по передаче Киеву более современных моделей Leopard 2 A6. Уточняется, что власти ФРГ заранее обсудили идею создания двух батальонов с некоторыми партнерами, но из-за их нерешительности Берлин попал в затруднительное положение.

При этом в в ведомстве канцлера по-прежнему ожидают, что некоторые страны ЕС удастся привлечь к сотрудничеству, и два батальона будут укомплектованы к концу марта. Автор статьи сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонных переговоров смог убедить трех глав правительств стран северной и южной Европы взять на себя обязательства по передаче танков Киеву.

Ранее бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс заявил, что практически все вооружение, обещанное Западом Украине, требует многомесячной серьезной подготовки украинских военнослужащих. Исходя из этого он назвал происходящее «гонкой со временем».

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Марина Совина
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