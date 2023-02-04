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14:51, 4 февраля 2023Мир

Португалия отправит Украине танки Leopard 2

Премьер Португалии Кошта заявил, что страна отправит Украине танки Leopard 2

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна отправит Украине танки Leopard 2. Об этом он рассказал в ходе официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), передает португальское агентство Lusa.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено на Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время», — сказал Кошта.

По его словам, Португалия обсуждает с Германией получение деталей для восстановления ряда боевых машин. Как ожидается, страна может поставить танки Leopard 2 на Украину к концу марта.

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Кристина Есикова
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