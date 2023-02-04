Командир батальона «Восток» рассказал о стягивании сил ВСУ в районе Угледара

Комбат Ходаковский заявил, что ВСУ стягивают значительные силы в районе Угледара в ДНР

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале рассказал о стягивании значительных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, украинские военные «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Как заявил комбат, в подтверждение этих выводов в субботу, 4 февраля, была замечена переброска значительных сил противника со стороны Димитрова, предположительно, в сторону Угледара. Их количество, по данным разведки, может оказать влияние на бои в этом районе фронта.

Ходаковский подчеркнул, что Вооруженным силам России известно о перемещениях ВСУ, они приведены в состояние максимальной боевой готовности.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Угледар с востока и юго-востока. Он добавил, что для ВСУ затруднен подвоз военнослужащих и боеприпасов.