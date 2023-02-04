Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:57, 4 февраля 2023Экономика

Правительство РФ утвердило порядок ведения реестра земель сельхоз назначения

Кабмин России сформировал и утвердил порядок ведения реестра земель сельхоз назначения

Фото: Unsplash

Правительство России сформировало и утвердило порядок ведения реестра земель сельхоз назначения. Это распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

«В России продолжается работа над формированием реестра земель сельскохозяйственного назначения. Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин», — сказано в заявлении властей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении в ЛНР известного командира Мангушева
Названы лучшие продукты для снятия отеков
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве отреагировали на заявление Медведева о последствиях ударов по Крыму
Роднина оценила высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Правительство РФ утвердило порядок ведения реестра земель сельхоз назначения
Россияне застряли в аэропорту Пхукета из-за повреждения шасси самолета
Венгрия обвинила Европарламент в эскалации украинского конфликта
На Украине допустили отставку Зеленского
Лобовое столкновение двух автомобилей привело к смерти людей в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.