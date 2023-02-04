Правительство РФ утвердило порядок ведения реестра земель сельхоз назначения
Кабмин России сформировал и утвердил порядок ведения реестра земель сельхоз назначения
Правительство России сформировало и утвердило порядок ведения реестра земель сельхоз назначения. Это распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.
«В России продолжается работа над формированием реестра земель сельскохозяйственного назначения. Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин», — сказано в заявлении властей.