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19:08, 31 января 2023Экономика

В России проиндексируют социальные выплаты

С 1 февраля в России на 11,9 процента проиндексируют ряд социальных выплат

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 февраля в России на 11,9 процента будет проиндексирован ряд социальных выплат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Это касается в том числе семейных выплат. Как говорили ранее в Минтруде, увеличение коэффициента коснется среди прочего единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ним, материнского капитала, выплаты ветеранам, а также других мер социальный поддержки.

Как указывали в Минфине, проиндексированы будут ежемесячные выплаты инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячная страховая выплата. Всего на эти цели власти направят 152,4 миллиарда рублей. «Также будет увеличен размер материнского капитала — на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 775,6 тысячи», — говорилось в сообщении ведомства.

С 1 января в России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он вырос до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее показатель составлял 15 279 рублей.

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Платон Щукин
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