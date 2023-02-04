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17:48, 4 февраля 2023Мир

Венгрия обвинила Европарламент в эскалации украинского конфликта

Госсекретарь кабмина Венгрии обвинил Европарламент в эскалации конфликта на Украине

Фото: Dmitry Rukhlenko / Reuters

Европарламент виноват в эскалации украинского конфликта, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию «О подготовке к саммиту ЕС-Украина», в которой призвали институты Европейского союза (ЕС) незамедлительно принять десятый пакет антироссийских санкций. Помимо этого, они заявили о необходимости немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России.

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Анастасия Заикина
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