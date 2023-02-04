Бывший офицер-морпех заявил о создаваемой США видимости поддержки Украины

Экс-морпех США Риттер: поставками танков Байден создает видимость поддержки Украины

Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Штаты создают видимость поддержки Украины, поставляя танки Киеву. Его слова, прозвучавшие в одном из выпусков YouTube-канала Judging Freedom, приводит РИА Новости.

Экс-морпех посчитал поставки танков Abrams политическим прикрытием. «[Президент США Джо] Байден все знает, [министр обороны Ллойд] Остин все знает. Они знают, что все кончено, поэтому они создают возможность посмотреть американскому народу в глаза и сказать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно», — считает Риттер.

Он добавил, что США на самом деле не пытаются помочь Украине и приносят ее в жертву. А поставками танков Байден и его администрация стремятся сохранить репутацию.

Ранее Скотт Риттер увидел тайный смысл в словах президента Украины Владимира Зеленского о запоздалых поставках танков Abrams Киеву. По его мнению, они свидетельствуют о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении Вооруженных сил Украины на поле боя.