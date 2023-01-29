В США увидели тайный смысл в послании Зеленского Западу

Офицер США Риттер заявил, что Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВСУ

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер увидел тайный смысл в словах президента Украины Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву. По его мнению, они свидетельствуют о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер прокомментировал заявление Зеленского, высказавшегося о сроках поставок американских танков Abrams словами «слишком поздно». А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — прим. «Ленты.ру»), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — считает американский военный.

По его мнению, Зеленский в своем послании предупредил Запад о скором поражении украинских войск. При этом в победе Киева не уверены и сами западные страны, поэтому они отправляют ВСУ «оборудование, которое не будет работать», добавил Риттер.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал возможные сроки отправки танков Abrams на Украину. «Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время», — сказал он и добавил, что американской технике понадобится больше времени. Пройдет много месяцев, прежде чем боевые машины поставят республике, отметил Кирби.