Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:55, 29 января 2023Интернет и СМИ

В США увидели тайный смысл в послании Зеленского Западу

Офицер США Риттер заявил, что Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер увидел тайный смысл в словах президента Украины Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву. По его мнению, они свидетельствуют о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер прокомментировал заявление Зеленского, высказавшегося о сроках поставок американских танков Abrams словами «слишком поздно». А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — прим. «Ленты.ру»), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — считает американский военный.

Материалы по теме:
Зеленский встретился с Байденом. Миллиарды долларов и комплексы Patriot: что еще надеется получить Украина от США?
Зеленский встретился с Байденом.Миллиарды долларов и комплексы Patriot: что еще надеется получить Украина от США?
22 декабря 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard. С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard.С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
25 января 2023

По его мнению, Зеленский в своем послании предупредил Запад о скором поражении украинских войск. При этом в победе Киева не уверены и сами западные страны, поэтому они отправляют ВСУ «оборудование, которое не будет работать», добавил Риттер.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал возможные сроки отправки танков Abrams на Украину. «Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время», — сказал он и добавил, что американской технике понадобится больше времени. Пройдет много месяцев, прежде чем боевые машины поставят республике, отметил Кирби.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Сомали обстреляли участвующий в гуманитарной миссии ООН российский вертолет
Американский конгрессмен отказался представлять интересы украинцев
Азербайджан применит международные механизмы для расследования ЧП в Иране
В США увидели тайный смысл в послании Зеленского Западу
Эрдоган назвал свои отношения с Путиным честными и уважительными
Российские энергетики попали под обстрел со стороны ВСУ
Делегация Госдумы во главе с Володиным прилетела в Туркмению
Стюардесса показала способ узнать о проникновении в номер посторонних людей
В Госдуме прояснили отсутствие запрета на радугу
Европе предрекли напряженную ситуацию с газом в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.