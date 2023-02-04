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13:10, 4 февраля 2023Бывший СССР

Уничтожение украинской БМП российской артиллерией в ДНР попало на видео

Российские бойцы уничтожили БМП ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кадры, снятые в Донецкой народной республике (ДНР), опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как артиллерист взял БМП на прицел и нанес удар, который сопровождался снопами искр.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили из ПТРК «Корнет» взводный опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.

Варвара Кошечкина
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